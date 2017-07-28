Намечены пути повышения энергосбережения в учреждениях здравоохранения Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось совещание по вопросам реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений здравоохранения Мурманской области.



На совещании обсуждалось предложение ПАО «Ростелеком» о долгосрочном сотрудничестве и реализации пилотных проектов по энергоэффективности систем теплоснабжения в шести учреждениях, подведомственных минздраву Мурманской области.



По результатам сформирована «дорожная карта» реализации энергоэффективных мероприятий и определены ответственные исполнители в каждом учреждении и профильных органах исполнительной власти.



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