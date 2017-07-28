Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.07.2017 16:05

Намечены пути повышения энергосбережения в учреждениях здравоохранения Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось совещание по вопросам реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений здравоохранения Мурманской области.

На совещании обсуждалось предложение ПАО «Ростелеком» о долгосрочном сотрудничестве и реализации пилотных проектов по энергоэффективности систем теплоснабжения в шести учреждениях, подведомственных минздраву Мурманской области.

По результатам сформирована «дорожная карта» реализации энергоэффективных мероприятий и определены ответственные исполнители в каждом учреждении и профильных органах исполнительной власти.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.41
Евро = 69.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.