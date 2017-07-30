Перед судом предстанет житель поселка Никель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своему сыну

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Никель Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



В ходе следствия установлено, что в мае 2017 года мужчина, 1984 года рождения, закрыв по неосторожности во время сна собственным телом дыхательные пути своего 8-ми месячного сына, лишил малолетнего возможности осуществления дыхания. В результате небрежных действий отца ребенок задохнулся.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Печенгский районный суд Мурманской области.



Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.



/Следственный комитет России по Мурманской области/