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30.07.2017 12:00

Перед судом предстанет житель поселка Никель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своему сыну

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Никель Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе следствия установлено, что в мае 2017 года мужчина, 1984 года рождения, закрыв по неосторожности во время сна собственным телом дыхательные пути своего 8-ми месячного сына, лишил малолетнего возможности осуществления дыхания. В результате небрежных действий отца ребенок задохнулся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Печенгский районный суд Мурманской области.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.

/Следственный комитет России по Мурманской области/
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