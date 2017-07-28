Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Традиционно, в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.

День ВМФ России. Вручение наград и поздравления с главным праздником военных моряков на торжественном собрании в Североморске. Как подготовился Северный флот к парадам - кадры с репетиции, само действие начнется во время эфира.

Долги за коммунальные услуги - главная тема заседания правительства Мурманской области. Активизация работы с неплательщиками в связке с результатами, уже достигнутыми на местах. Подробности - кто в передовиках, где - отставание.

Идеально сработали. Массовая эвакуация жителей Ленинского округа города Мурманска и последующее уничтожение на месте бомбы, обнаруженной в Семеновском озере.

Тоннелю быть, сооружение возведено уже на 70%. На участке трассы Кола - Мурмаши продолжается строительство автодорожного путепровода в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла. Объект такого типа и масштаба на Кольском Севере появится впервые.

Подробности в "Событиях недели" вместе с другими темами, включая превосходный "клев" горбуши в Колвице под Кандалакшей. Эфир начнется в воскресенье в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".