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29.07.2017 14:00

На территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» в рамках волонтерской акции состоится субботник

Одним из значимых событий Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий станет волонтерская акция «Для природы важен каждый», в рамках которой предусмотрено проведение 29 и 30 июля субботника на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний».

Для проведения субботника выбрано несколько локальных мест уборки на территории вдоль реки Титовка до места отдыха на ручье Безымянном и на полуостровах Рыбачий и Средний.
 
До контрольно-пропускного пункта «Титовка» и обратно доставку участников и волонтеров акции организует региональное министерство природных ресурсов и экологии. На территорию полуостровов для сбора мусора и его последующего вывоза отправятся участники и волонтеры, прибывшие на своем автотранспорте.

Открытие акции состоится 29 июля в 11 часов.

Исполнителями мероприятия выступают министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области и управляющая компания «Центр по обращению с отходами». Организатор акции – руководитель проекта «Просторы Кольского полуострова».

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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