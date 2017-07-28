Комфортная городская среда. Власти просят мурманчан активнее участовать в программах по благоустройству

Анастасия Ярославская.

Неожиданное продолжение, в общем-то, рядового рейда. На прошлой неделе депутаты мурманского горсовета инспектировали дворы, проверяли, как жилищники справляются с вывозом мусора. На Фадеевом Ручье увидели место, идеально вписывающееся в программу по формированию комфортной городской среды. Живописно, тихо, вдали от дорог - в самый раз для детской площадки. Собственникам дома предложили сегодня собраться, чтобы вместе решить - не хотят ли они стать участниками федерального проекта. В этом году в его рамках областной центр получил 65 миллионов рублей, в следующем обещают не меньше. Выяснилось - желания нет, отказ от каждой квартиры. Инициативу перехватили соседние дворы, им и будет оказана помощь. В этом смысл проекта - поощрение, прежде всего - активным.

Региональный координатор проекта "Комфортная городская среда", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Уважаемые мурманчане, вы поймите самое главное - инициатива должна исходить от вас. Если нет желания, ни один депутат, ни один начальник никого не заставит сделать - этого даже не позволяет закон и положения программы. Я думаю, что пойдет - люди до конца не верят. Может, годик продет, увидят, что будут результаты, скажут - а мы тоже хотим".













