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29.07.2017 12:00

Сегодня - Международный день тигра

Сегодня во всем мире отмечают Международный день тигра. За несколько десятилетий количество тигров существенно сократилось. В дикой природе их сохранилось около 5 тысяч. Сейчас эти замечательные животные находятся под угрозой вымирания. К счастью, Россия – одна из немногих стран, где численность этих полосатых хищников не только не падает, но увеличивается. В нашей стране обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров обитают на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 400-500 особей). И для этого было сделано немало, и продолжаются предприниматься меры для ее увеличения. Помимо создания новых уникальных заповедников и природоохранных зон на территории страны, ведется работа и на законодательном уровне. Так, например, в 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, а также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами. Главная же цель проведения Международного дня тигра – информирование широкой общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. И к данному Дню в разных странах приурочено множество соответствующих мероприятий – тематические выставки, телепередачи, экскурсии в зоопарках, благотворительные и просветительские акции и многое другое. Напомним, что в нашей стране есть еще один праздник, посвященный этим полосатым хищникам, – День тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября.

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