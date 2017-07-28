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28.07.2017 14:20

Подписан закон об основах приграничного сотрудничества

Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества», подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным 26 июля, напрямую затрагивает интересы Мурманской области. В законе приграничное сотрудничество рассматривается как важный элемент устойчивого социально-экономического развития, повышения уровня и качества жизни населения региона. 

Приграничное сотрудничество определяется в законе как «часть международных отношений Российской Федерации, международных и внешнеэкономических связей приграничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств».

Закон регулирует отношения в приграничном сотрудничестве в России, определяет его основные принципы и задачи, а также направления по которым оно осуществляется: сотрудничество в области экономики, транспорта и связи, энергетики, науки и образования, культуры и искусства, спорта и туризма, социальной сферы и здравоохранения, экологии и природопользования, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий катастроф, стихийных бедствий, борьбы с эпидемиями и ликвидации их последствий.

Важно, что в законе закреплены не только полномочия в сфере приграничного сотрудничества органов государственной власти приграничных регионов, но и органов местного самоуправления муниципальных образований приграничных регионов.

Также закон позволяет усовершенствовать механизм заключения соглашений о приграничном сотрудничестве на региональном и муниципальном уровне.

/ Министерство экономического развития Мурманской области / 
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