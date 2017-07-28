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28.07.2017 14:13

На заседании правительства Мурманской области рассмотрен вопрос об обеспечении социально-экономической стабильности в Кандалакшском районе

О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в Кандалакшском районе, на заседании правительства Мурманской области доложил глава муниципального образования Михаил Павлов. 

«Работа администрации муниципального образования Кандалакшский район направлена на сохранение социально-экономической стабильности. Это удалось, несмотря на снижение доходов бюджета и продолжающиеся негативные тенденции», – сообщил Михаил Павлов. 

В качестве конкретного примера глава муниципального образования привел работу в сфере медицинского обслуживания населения. Так, для привлечения в район специалистов-медиков предусмотрена ежегодная выплата по 115 тыс. руб. в течение трех лет работы, что позволило в 2015-2016 годах привлечь восемь врачей-специалистов. Кроме того, в рамках муниципальной программы компенсируется проезд граждан в учреждения здравоохранения, находящиеся за пределами муниципального образования. В 2016 году этой помощью воспользовалось 620 жителей района на сумму около 1,3 млн руб.

Один из приоритетов – развитие туризма, в том числе морского, и повышение туристической и инвестиционной привлекательности. В 2015 году построен современный яхт-клуб, открылась Детская парусная школа, в 2016 году на базе яхт-клуба открылся панорамный ресторан и гостевые номера. Парусная регата «Паруса Кандалакши» в 2017 году приобрела статус всероссийской, благодаря чему туристический поток увеличился по сравнению с 2015 годом на 17% и составил порядка 14 тыс. человек. В 2016 году с целью привлечения инвестиций в отрасль подписано девять инвестиционных соглашений о строительстве в районе объектов туристской инфраструктуры. Общий объем инвестиций ориентировочно составит 613 млн руб.
 
Сейчас реконструируется центр города – производится установка освещения, сцены, ремонт лестниц, замена бордюрного камня, облицовка постамента, устройство дорожного покрытия, велосипедных дорожек и другие работы. Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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