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28.07.2017 15:20

Пенсионеры-северяне могут обратиться за компенсацией проезда к месту отдыха через Интернет

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запущен сервис подачи заявления на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-северянам. В настоящий момент в режиме опытной эксплуатации он работает в Мурманской области, а также в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Республике Коми, Архангельской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Иркутской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия и в Хабаровском крае.

Напомним, компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно положена неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Право на получение компенсации пенсионер может реализовать раз в два года и в том случае, если место отдыха находится на территории России.

Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов либо в виде возмещения затрат на уже совершенный проезд, обратившись с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФР по месту жительства или МФЦ. 

В настоящее время через Личный кабинет можно подать заявление на компенсацию уже совершенных затрат на проезд. Для получения компенсации необходимо в течение пяти рабочих дней после подачи заявления принести проездные документы в территориальный орган ПФР.

Важно: доступ в Личный кабинет возможен только при подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, в случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на портале. Подтвердить учетную запись можно в клиентских службах ПФР, МФЦ и в других специализированных центрах обслуживания.

/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области / 
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