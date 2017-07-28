В областном центре сотрудниками полиции установлены подозреваемые в краже денег со счета банковской карты

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску обратилась с заявлением о краже местная жительница 1972 года рождения. По словам заявительницы, из ее квартиры была похищена банковская карта, с которой были списаны денежные средства. В краже северянка подозревала своих знакомых.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что в гостях у нее находились знакомые – мать и дочь. Женщины совместно распивали спиртные напитки. После ухода знакомых женщине на мобильный телефон поступили сообщения о покупках на общую сумму более 34 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску задержали двух местных жительниц и доставили в отдел полиции. Они пояснили, что владелица карты ранее передавала им ее добровольно с просьбой принести из магазина продукты и называла пин-код.

Злоумышленницы признались в совершении кражи и рассказали полицейским, что знали, где находится банковская карта знакомой. Воспользовавшись моментом, они похитили карту. Как выяснилось, женщины ранее привлекались к уголовной ответственности.

По факту краж в отношении северянок возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)