Парад кораблей и судов. В главной базе Северного флота генеральная репетиция празднования Дня ВМФ

Андрей Зайцев.

Сегодня утром жители Североморска и гости ЗАТО стали свидетелями генеральной репетиции праздника береговых, надводных и подводных соединений Северного флота в честь Дня ВМФ России. Самая зрелищная часть на воде - ровно в 10 - по плану. Также строго и четко, как и на других флотах морской державы.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Северный флот - могуч и велик. Поэтому флагман Северного флота "Пётр Великий", самый большой атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской", корабли дальней океанской зоны "Маршал Устинов" ракетный крейсер, БПК "Адмирал Кулаков" сейчас находятся и представляют Северный флот на главном параде в Санкт-Петербурге".

На рейде Североморска сила и мощь заполярного щита Родины. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", атомные и дизельные подводные лодки - "Верхотурье", "Орёл", "Калуга". Большой десантный корабль "Кондопога", ракетный корабль "Рассвет", противолодочники "Снежногорск" и "Брест", тральщики, пограничники. На площади Североморска в парадном строю прошли войска береговых соединений. Механизированная бронетанковая колонна.



