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28.07.2017 15:00

В Мурманске ликвидировали условную ЧС

Мурманская область приняла участие в комплексной тренировке с органами управления и силами территориальных и функциональных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации Северо-Западного Федерального округа.

Как пояснил ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) подполковник внутренней службы Роман Косимовский, в ходе тренировки отрабатывались практические действия по реагированию на условную чрезвычайную ситуацию.
- По сценарию,  из-за разгерметизации резервуара на верхней площадке Мурманской нефтебазы произошла утечка нефтепродуктов с последующим розливом в акваторию Кольского залива, - поясняет Роман Евгеньевич. – Для ликвидации последствий условной ЧС привлекались силы Мурманской подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения.
В ходе тренировки аварийно-восстановительные бригады нефтебазы символично вели восстановительные работы на объекте, огнеборцы проводили, так называемую «водяную защиту» соседних резервуаров (охлаждали их водой, а также применяли воздушно-пенную смесь), для локализации условного аварийного розлива нефтепродуктов на акватории бригады ООО «ЭкоСервис» (члены регионального отделения Российского союза спасателей) устанавливали боновые заграждения и отрабатывали действия по сбору нефтесодержащей жидкости и замазученного грунта. 

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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