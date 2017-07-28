За минувшие сутки на территории Мурманской области один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых 1 человек получил травмы.

27 июля около 08 часов 35 минут на 1341 км автодороги «М-18 Кола» водитель, управляя автомобилем «Тойота», не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия 65-летний водитель автомобиля «Тойота» госпитализирован в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1229 нарушений Правил дорожного движения.

23 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 856 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 39 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области