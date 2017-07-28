Государственную поддержку в форме предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов получили три инвестора при реализации крупных инвестиционных проектов в Мурманской области

За период 2016 год – первая половина 2017 года господдержка в форме предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов была предоставлена трем инвесторам при реализации крупных инвестиционных проектов. Об этом сегодня сообщила региональный министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова на заседании правительства Мурманской области.

Речь идет о таких стратегических инвестиционных проектах Мурманской области, как «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Кольская верфь», приоритетный инвестиционный проект Мурманской области «Териберский производственный кластер» ООО «Териберка Финанс», а также приоритетный инвестиционный проект Мурманской области «Региональный распределительный центр» АО «Тандер».

Цель реализации проекта ООО «Кольская верфь» – создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты – железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики, а также крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути.

В рамках проекта «Териберский производственный кластер» ООО «Териберка Финанс» предполагается создание современного, экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли, развитие местных промыслов, переработка и использование местных экологических биоресурсов.



Проект по созданию регионального распределительного центра АО «Тандер» реализуется с целью строительства склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия и топливозаправочным пунктом розничной сети «Магнит».

Эта работа ведется в соответствии с Законом Мурманской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», который был разработан в целях реализации изменений, внесенных в Земельный кодекс РФ.

«Наша задача – создание благоприятных условий для инвесторов. Проводимая работа позволяет обеспечить прозрачность процедур, регламентировать сроки, оказывать дополнительные меры господдержки инвесторам. И это уже влечет за собой улучшение условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, повышение привлекательности региона для инвесторов и предпринимателей, готовых к развитию бизнеса и реализации социальных инициатив. Важно, чтобы об этих возможностях знали инвесторы», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /