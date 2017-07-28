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28.07.2017 13:37

Комитет по ветеринарии определил Мурманскую область как регион, благополучный по африканской чуме свиней

Сегодня в ходе заседания правительства среди других вопросов рассматривался комплекс мер по финансовому, материально-техническому и кадровому укреплению государственной ветеринарной службы Мурманской области.

Как пояснила заместитель председателя регионального комитета по ветеринарии Виктория Гомерова, необходимость разработки комплекса таких мер связана с продолжающейся неблагополучной эпизоотической обстановкой в России по африканской чуме свиней (АЧС). АЧС наносит сельскому хозяйству страны огромный экономический ущерб. В 2016 году АЧС регистрировалась в 26 субъектах Российской Федерации, 233 тысячи свиней уничтожено, ликвидировано десять крупнейших свинокомплексов. В первом полугодии текущего года в России уже зарегистрировано 35 вспышек АЧС в десяти регионах. В Мурманской области случай АЧС был зарегистрирован в 2011 году. Карантин и ограничительные мероприятия длились 8 месяцев. Всего затраты составили около 4 млн рублей.

«В настоящее время Мурманская область является благополучным по АЧС регионом. Благополучной является и соседняя с нами Республика Карелия. По данным ежемесячного учета, проводимого специалистами госветслужбы, поголовье свиней на территории Мурманской области составляет 8193 головы», – отметила заместитель председателя комитета.

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по АЧС в прошлом году составили 1,3 млн рублей, в 2017 году предусмотрено выделить около полутора миллионов. На выделенные средства приобретаются тест-системы для диагностики АЧС, средства дезинфекции, спецодежда, лабораторное оборудование.

«Мурманская областная ветеринарная лаборатория оснащена современным оборудованием и обеспечена в достаточном количестве диагностическими тест-системами для определения возбудителей заразных болезней животных, в том числе возбудителя АЧС. Финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение комитета и учреждений ветеринарной службы находится на достаточном уровне, что позволяет оперативно и эффективно принять меры по локализации возможного очага АЧС и недопущению его дальнейшего распространения», – подчеркнула Виктория Гомерова.


/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
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