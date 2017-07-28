Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела для своих читателей тематическую экскурсию к памятнику «Ждущей»

26 июля Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общество слепых организовала для инвалидов по зрению тематическую экскурсию к памятнику «Ждущей».

Бронзовая фигура девушки встречает и провожает суда, посетившие порт Мурманск и является олицетворением морского города и символом верности.

Участники экскурсии познакомились с историей создания памятника, прочитали строки из поэмы известного мурманского поэта Виктора Тимофеева «Сентиментальная вахта», в которой он описал образ «Ждущей», а также посетили сквер с панорамным видом на залив.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области