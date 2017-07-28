Сегодня документы в мурманский территориальный избирком подала директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова

Наталия Бурдина.

Она решила участвовать в дополнительных выборах депутатов горсовета — они состоятся 10 сентября. Уверенности в своих силах добавили итоги предварительного голосования. Праймериз прошли весной. Тогда определили народных кандидатов, которые были рекомендованы к выдвижению в горсовет. В избирательном округе № 3 Татьяну Елпанову поддержали почти 66 процентов мурманчан, пришедших на счетные участки.

Директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Чувствую в себе силы, могу помочь еще чем-то нашему городу. Тем более, мне эта работа уже знакома, я уже была депутатом, как известно. И приятно даже осознавать то, что те проекты, которые были созданы в 4 созыве, сейчас воплощаются в жизнь. И это, чисто по-человечески, приятно понимать, что ты к этому немного прикоснулся и участвовал в этих проектах их решениях".

До завершения регистрации кандидатов, которые хотят участвовать в дополнительных выборах в мурманский горсовет, остались считанные дни. Крайний срок - 31 июля.

Председатель мурманской территориальной избирательной комиссии Нина Тихомирова: "На сегодняшний день по 3 округу у нас выдвинулось 5 кандидатов. По 5 округу на сегодняшний день из расчета нашего сегодняшнего кандидата - 10 человек. В принципе, не думаю, что какие-то кардинальные изменения будут происходить, потому что осталось, в принципе, только 3 дня из расчета того, что суббота-воскресенье мы хоть и работаем, но времени для подачи заявления осталось мало".