В Оленегорске состоятся этапы Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе

5 и 6 августа 2017 года на участке автомобильной дороги г. Оленегорск – пос. Лапландия пройдут две велогонки, каждая из которых является отдельным этапом Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе. Приглашаются участники, владеющие шоссейными велосипедами.

5 августа с 12:00 до 13:30 состоится первая гонка – индивидуальная, на время с раздельным стартом на участке автомобильной дороги г. Оленегорск – пос. Лапландия. Место старта и финиша – 2-й км дороги г. Оленегорск – пос. Лапландия. Разворот будет осуществляться на 12-й км дороги г. Оленегорск – пос. Лапландия.

6 августа пройдет вторая велогонка, групповая, с общим стартом. Время: с 12:00 до 15:00 на том же участке дороги. Начало велогонки - с площадки ДЮСШ «Олимп» (ул. Строительная, 47а). До старта велогонки группа будет двигаться с небольшой скоростью организованно за машинами сопровождения. Маршрут движения на первоначальном участке: сквер «Надежда», ул. Строительная, дорога г. Оленегорск – пос. Лапландия. Участники могут пройти один, два или четыре круга в соответствии с дистанцией, установленной для той возрастной группы, к которой они будут относится.

Возрастные группы соревнований: 12 лет и младше, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет, 19-39 лет «элита»), 40-49 лет, 50-59 лет, 60 и старше.

Заявки необходимо отправлять по форме, указанной в Положении на форуме, в срок до 18.00 16 июля 2016 года на электронную почту: fvsmo51@gmail.com. Участие в соревнованиях могут принять спортсмены только при условии предварительной регистрации до 24:00 03.08.2017 года.

План проведения соревнования.

5 августа – первая гонка– индивидуальная:

09-30 – 10:00 – Заседание судейской коллегии

10:00 – 11:00 – Выдача стартовых номеров зарегистрировавшимся участникам соревнований в Доме физкультуры муниципального учреждения спорта «Учебно – спортивный центр» по Адресу ул. Строительная, д. 47.

11:00 – 11:55 – Самостоятельное перемещение участников к месту старта

12:00 – Время старта первого участника

13-30 – Окончание первой гонки

13:30 – 14:00 - Заседание судейской коллегии

6 августа – вторая гонка – групповая:

11:00 – 11:30 - Дополнительная регистрация участников соревнований в Доме физкультуры муниципального учреждения спорта «Учебно – спортивный центр» по Адресу ул. Строительная, д. 47.

11:30 – 11:50 – Сбор участников на площадке ДЮСШ «Олимп» (ул. Строительная, 47а)

11:50 – 12:00 – Церемония приветствия участников соревнований.

12:00 – Начало движения участников соревнования к месту старта в сопровождении автомобиля ОГИБДД. Старт велогонки.

15:00 – Окончание велогонки.

15:00 – 16:00 - Заседание судейской коллегии

16:00 – Награждение победителей и призеров соревнования на площадке ДЮСШ «Олимп» (ул. Строительная, 47а).

По каждой гонке в каждой категории будут определены победители и призёры. В зачёт Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе идёт результат, показанный каждым спортсменом в каждой гонке. Звание победителей и призеров открытого чемпионата г. Оленегорска у мужчин и женщин присуждается по результатам двух стартов среди участников каждой возрастной группы. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Абсолютные победители награждаются кубками.

Стоимость участия в каждой гонке для взрослого спортсмена составляет 500 руб. Для участников младше 18 лет – 100 руб. за гонку. Оплата участия производится спортсменом при получении номера.

К участию в соревновании допускаются спортсмены, знающие настоящее положение, правила дорожного движения, имеющие шоссейный велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, допуск врача и полис страхования от несчастного случая.

Информационную поддержку осуществляет велосипедное сообщество velomurman.ru.

Федерации велоспорта Мурманской области

Моб.тел.: +7 902 282 91 12