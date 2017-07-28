159 лет назад впервые в криминалистике использовали отпечатки пальцев

Идентификация по отпечаткам пальцев – на сегодня самая распространенная биометрическая технология. Археологи в ходе раскопок достаточно часто сталкиваются с теми или иными изображениями отпечатков пальцев на камне, но нет достаточных оснований утверждать, что они использовались для идентификации личности. Однако исторические источники говорят, что в Древнем Вавилоне и Китае оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, а в 14 веке в Персии отпечатками пальцев «подписывали» различные государственные документы. Значит уже в то время было отмечено: отпечаток пальца – уникальная характеристика человека, по которой его можно идентифицировать. Вильям Гершель, служивший в Индии в 1853-1878 годах, был первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Сначала Гершель практиковал дактилоскопию при выплачивании пособий местным жителям. Индусы, которые для европейца были все на одно лицо, нередко пользовались этим, пытаясь получить причитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать личность получателя. 28 июля 1858 года Гершель предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа - так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. Независимо от Гершеля мысль об использовании отпечатков пальцев для установления личности высказал Генри Фолдс, работавший в токийском госпитале. Генри Фолдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после того как обнаружил оттиск пальца на древнем гончарном изделии. А в 1880 году в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об этом. Кроме того, доктор Генри Фолдс разработал систему классификации отпечатков пальцев и впервые провел идентификацию по отпечатку, оставленному на стеклянной бутылке. Фолдс составил и руководство для снятия отпечатков пальцев, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.

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