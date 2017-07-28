В Мурманской области проводится работа по снижению задолженности потребителей за коммунальные услуги

Елена Белкина.

Сегодня состоялось очередное заседание регионального правительства. Один из основных вопросов - активизация работы по снижению задолженности потребителей Мурманской области за коммунальные услуги.

Общая сумма просроченной задолженности - миллиардов рублей. Основными должниками остаются — население, и здесь отмечен прирост неплатежей, управляющие компании муниципальные теплоснабжающие предприятия. 3 миллиарда за 3 года - это доля Министерства обороны. Распоряжение об активизации работы по снижению задолженности глава области подписала в октябре 2016 года. С этого времени комиссия успела собраться 15 раз.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы рекомендуем муниципалитетам контролировать свои муниципальные предприятия - это вообще прямая обязанность муниципалитетов. И вот такие благие пожелания рекомендовать, контролировать, мне кажется, уже должны уйти в прошлое. Мы должны обратиться в органы прокуратуры с тем, чтобы они проверили или по крайне мере принудили муниципалитеты исполнять прямые полномочия".

100% собираемости достигнуть не удалось. Средняя цифра по области - 90%. У каждого муниципального образования свои методы и свой результат. Полярные Зори с Зашейком и Африкандой среди передовиков - 96%. В последней впервые за 10 лет удалось наладить стабильное снабжение горячей водой. Коммунальные дочки Росэнергоатома и сами работают четко и жестко, и МУПу помогают в управленческой работе, да и сама администрация не дремлет.

Глава муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов: "Это и плотная работа с судебными приставами, и помощь, в том числе судебным приставам в поисках имущества, на которое они могли бы наложить взыскание. Это активная работа с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями".

Кольский район, где 34 населенных пункта, с 1 января взял на себя полномочия сельских поселений и пытается МУПы оздоровить. Получается не везде. Хуже всего в Териберке и Междуречье.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Нам удалось снизить дебиторскую задолженность наших предприятий - за период с января по июнь 2017 - на 11,4%. Это 102 миллиона рублей".

Новые методы борьбы с должниками опробовали вместе с командованием Северным флотом ЗАТО Североморск и Александровск. На КПП у не самых бедных военных-должников задерживают автомобили, что позволило снизить динамику прироста долгов.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "В прошлый год 16-й - с января по май - прирост задолженности был 21% и этот год - с января по май - прирост составил 7,5%, то есть мы в 3 раза уменьшили прирост. Мы не достигли собираемости 100%, но вот этой работой ресурсники получили дополнительно 1 миллиард 100 миллионов денег".

Чтобы достичь 100% собираемости необходимо в частности, считает министр - при работе с гражданами не допускать задолженности более 3-х месяцев, в бюджетах муниципалитетов предусматривать средства на полную оплату коммунальных услуг их учреждений, а также платы за пустующий муниципальный фонд.