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28.07.2017 13:10

Делегация китайской компании «China Oilfield Services Limited» (COSL) посетила строительную площадку экотехнопарка ОА «Управление отходами» в Мурманской области

27 июля представители китайской компании COSL побывали на строительной площадке будущего экотехнопарка в районе Междуречье Мурманской области. COSL является одним из ведущих игроков на китайском рынке буровой техники. Китайская компания намерена продолжить начавшееся в 2015 году сотрудничество с «Роснефтью» и в ближайшей перспективе участвовать в разработке запасов углеводородов на арктическом шельфе.
Предполагается, что база плавучих буровых установок COSL будет находиться в акватории Кольского залива. В результате хозяйственной деятельности неизбежно будет образовываться значительное количество отходов. Переработку части из них возьмет на себя АО «Управление отходами».
В настоящее время АО «Управление отходами» реализует на территории Мурманской области масштабный инфраструктурный и экологический проект. Благодаря концессионному соглашению между правительством Мурманской области и компанией будут построены - экотехнопарк, включающий в себя мощности по сортировке и хранению отходов, и сеть мусороперегрузочных станций. Таким образом в регионе создается новая, современная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В год экотехнопарк будет перерабатывать 250 тысяч тонн ТКО.
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