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28.07.2017 14:40

"Под сиянием Полярной звезды". Сегодня в Мурманске откроется выставка народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства региона

Мурманский областной художественный музей приглашает северян на открытие выставки "Под сиянием Полярной звезды". 

Гости мероприятия познакомятся с работами декоративно-прикладного и изобразительного искусства - народные традиционные куклы, гобелены, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.
Мероприятие приурочено к ХII областному смотру народных (образцовых) самодеятельных коллективов. Цель - выявление коллективов, соответствующих высокому званию «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а также подтверждения присвоенных ранее званий.
Выставка будет работать до 10 сентября 2017 года.
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