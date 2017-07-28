"Под сиянием Полярной звезды". Сегодня в Мурманске откроется выставка народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства региона

Мурманский областной художественный музей приглашает северян на открытие выставки "Под сиянием Полярной звезды".

Гости мероприятия познакомятся с работами декоративно-прикладного и изобразительного искусства - народные традиционные куклы, гобелены, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.

Мероприятие приурочено к ХII областному смотру народных (образцовых) самодеятельных коллективов. Цель - выявление коллективов, соответствующих высокому званию «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а также подтверждения присвоенных ранее званий.

Выставка будет работать до 10 сентября 2017 года.