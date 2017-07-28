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28.07.2017 17:20

За совершение коррупционного преступления северянин заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Мурманской области находится исполнительное производство о взыскании с должника штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение коррупционного преступления в размере 600 тысяч рублей.

В процессе принудительного исполнения, с целью сокрытия своего имущества, должник заключил мнимую сделку по продаже принадлежащего ему автотранспортного средства, чем существенно повлиял на своевременность исполнения приговора суда.
Судебный пристав-исполнитель оспорил договор купли-продажи автомобиля и сделка была признана судом ничтожной. Были применены последствия недействительности сделки.
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.
А в настоящее время автомобиль должника проходит процедуру оценки, после которой направится на принудительную реализацию.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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