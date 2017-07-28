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28.07.2017 13:15

Очередной прием населения сегодня в столице Заполярья провела сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко

Наталия Бурдина.

Очередной прием населения, уже третий, сегодня в столице Заполярья провела сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко. По практике, большинство вопросов, с которыми приходят северяне - социального характера. Сегодня много - по медицинской помощи и обеспечению лекарствами. На встречу пригласили экспертов регионального минздрава. Исходят от населения и инициативы. Их можно реализовать на федеральном уровне.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Вопрос, который стоит на повестке дня и будет решен на федеральном уровне, надеюсь, потому что, опять же, это предложение Совета Федерации, это некоторые орфанные заболевания по обеспечению лекарственными средствами, перевести на федеральный уровень. Это, конечно, я думаю, большое подспорье региону, потому что финансовая нагрузка уменьшится".
Были предложения по развития арктической зоны, по поддержке малого бизнеса. Один из наиболее важных вопросов, который сейчас на контроле Совета Федерации - разработка мер помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.
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