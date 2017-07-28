В Мурманской области сотрудники Росгвардии продолжают выявлять нарушения правил владения гражданским оружием

С начала года на территории Мурманской области сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выявлено 425 нарушений правил хранения оружия, по всем фактам владельцы оружия были привлечены к административной ответственности.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Мурманской области напоминает, что все владельцы оружия обязаны не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий и разрешений на хранение, хранение и ношение оружия представить в лицензионно-разрешительное подразделение по месту учета оружия заявление и документы, необходимые для продления соответствующих лицензий и разрешений.

В случае несвоевременного предоставлении документов в отношении владельца оружия будут применены меры административного характера, предусмотренные действующим законодательством, с конфискацией оружия и патронов к нему.

Стоит отметить, что с начала года за данные нарушения в Мурманской области изъято 448 единиц гражданского оружия, также за данный период было добровольно сдано 318 единиц зарегистрированного оружия.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что на территории Мурманской области граждане могут, добровольно сдав в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, обратиться за денежной компенсацией в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Мурманской области.

Необходимо помнить, что, став владельцем оружия, человек несет административную и уголовную ответственность за его сохранность, соблюдение правил хранения, ношения и использования.