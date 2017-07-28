В Кольском районе конфликт между приятелями закончился поножовщиной

Елена Ястребова.

Посиделки с приятелем закончились для одного из них поножовщиной. Житель п. Молочный обратился в отдел полиции. Он рассказал, что ему угрожал знакомый. А начиналось все хорошо. На днях северянин пригласил в гости товарища. За накрытым столом душевно поговорили, вспомнили былое. Но потом что-то пошло не так. Видимо количество выпитого спиртного сильно ударило гостью в голову. Он начал вспоминать какие-то неприятные моменты, завязался спор, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и ударил несколько раз хозяина квартиры, при этом выкрикивая угрозы вообще убить. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

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