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28.07.2017 11:07

Губернатор Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской области

Губернатор Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской области. Первый вопрос, который рассматривался в его рамках, касался итогов исполнения в 2016 году поручения Президента Российской Федерации от 04.02.2015 № Пр-201 об обеспечении достижения целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий.

Как отметила министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, в прошедшем году было заключено 29 соглашений о предоставлении Мурманской области 29 видов межбюджетных субсидий из федерального бюджета. 

В целом расходы бюджета за счет субсидий из федеральных источников исполнены в размере 0,85 млрд рублей (45,5 % от общего объема), софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов составило 1,0 млрд рублей (соответственно 54,5 %).
 
Из 93 установленных показателей результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями, по 86 показателям по итогам 2016 года прогнозные значения достигнуты.
При невыполнении обязательств, предусмотренных соглашениями, оплачивается штраф, либо средства подлежат возврату в федеральный бюджет. 

В завершении выступления министр финансов обратила внимание, что главным распорядителям средств областного бюджета необходимо принимать исчерпывающие меры по достижению целевых показателей, предусмотренных соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти, и надлежащему контролю за исполнением муниципальными образованиями Мурманской области обязательств, предусмотренных соглашениями. При отклонении показателей от фактических необходимо своевременно предпринимать меры по корректировке показателей соглашения.

/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
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