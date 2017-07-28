На Кольской АЭС подведены итоги конкурса "Энергичные люди"

Как отмечено, выбор был сложен - на суд экспертов от 28 журналистов поступила 41 работа - всё о развитии атомной энергетики. Названия причудливы, качество - на высоте, рассказы на специфичную тему - просты и интересны. Но, все-таки лучше всех, по решению жюри провести "Ликбез про АЭС" удалось нашей коллеге Елене Сивонен. В одноименной номинации у нее - 1 место. Получила путевку в финал конкурса головного Концерна "Росэнергоатом" и работа корреспондента ГТРК "Мурман" Ильи Комлева - он победитель в номинации "Среда обитания".



Экспертное жюри оценивало работы по пяти номинациям, призовые места распределены следующим образом:

В номинации «Ликбез про АЭС»:

I место - Елена Сивонен, ГТРК «Мурман».

II место – Алексей Михайлов, «Российская газета» г. Мурманск.

III место – Юлия Белоцерковская, газета «Энергия плюс», г. Полярные Зори.

В номинации «Атомная судьба»:

I место - Елена Дубинина, газета «Городское время», г. Полярные Зори.

II место – Владимир Школьников, «ТВ-21», г. Мурманск.

III место – Наталья Малюгина, газета «Энергия плюс», г. Полярные Зори.

Специальный приз – Николай Шихов, газета «Городское время», г. Полярные Зори.

В номинации «Объектив»:

I место - Пётр Широбоков, «ТВ-21», г. Мурманск.

II место – Владимир Школьников, «ТВ-21», г. Мурманск.

В номинации «Правда онлайн»:

I место - Николай Прибылов, ТВ «Полярные Зори».

В номинации «Среда обитания»:

I место - Илья Комлев, ГТРК «Мурман».

II место – Дмитрий Высоцкий, СеверПост.ru.

III место – Татьяна Юлусова, «ТВ-21», г. Мурманск.