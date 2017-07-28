Кольский район меняет облик. Дома культуры, детские площадки, дороги. Большие ремонты в маленьких поселках

Елена Ямаш.

Кольский район продолжает подготовку к празднованию 90-летия со дня образования. Меняет свой облик. Приводит в порядок дороги, объекты социальной инфраструктуры.

Туломский Дом культуры ждет масштабное обновление. В прошлом году здесь сделали кровлю. В этом - предстоит ремонт фасада здания, которое разменяло 5-й десяток. Конкурс по выбору подрядчика уже объявлен.

Глава муниципального образования с.п. Тулома Максим Сентищев: "С внешней стороны объект будет завершен полностью, и будем приступать внутри, там тоже требуется ремонт".

По проекту - облицовка - из фибро-цементных плит. Основной груз финансирования взял на себя областной бюджет, часть - районные и муниципальные деньги. По планам, работы завершатся к 30 сентября. Кроме того, у ДК появятся скамейки, урны, новый асфальт.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Борис Пищулин: "Наверное, самое главное. В этом году областной бюджет выделил 68 миллионов рублей в уставной фонд совхоза Тулома на финансовое оздоровление предприятия. Для поселка это очень важно, потому что он является градообразующим".

Общая копилка - такая же схема - финансирования капремонта дома культуры в Междуречье. Здание постройки 67-го года принадлежало совхозу "Полярная звезда". В аварийном состоянии было передано муниципалитету.

Житель п. Междуречье Борис Вакун: "Очень плохо, разрушился весь, сейчас хороший вид приобрел, красиво".

Техническая готовность объекта перевалила за 90%. Первый праздничный концерт состоится 22 сентября в день рождения Кольского района. Примечательно, благоустройство территории рядом с ДК осуществят в рамках поддержки народных инициатив, то есть, кроме бюджетных средств, используют и деньги жителей.

Глава с.п Междуречье Юрий Зававурин: "Ведь там же дети, а тут кто живет? Если не мама, то бабушка, дедушка. Для своих же детей делают".

55 тысяч собрали меджуреченцы, 110 тысяч - организации. На установку дополнительного освещения детской площадки, хоккейный корт, подъезда к детскому саду.

Глава администрации образования Кольский район Александр Лихолат: "Люди чувствуют, как изменяется в Кольском районе социальная инфраструктура. Я думаю, что это только начало пути".

В это году завершается ремонт Мурмашинской школы искусств. В планах - только в Кольском районе - ремонты ДК в Кильдинстрое, Зверосовхозе и Верхнетуломском.