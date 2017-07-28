Порядок на дорогах, пресечение нарушений, правила перевозки пассажиров и детей. В столице Заполярья проходит массовый рейд сотрудников ГИБДД

Андрей Зайцев.

Массовый рейд сотрудников ГИБДД в Мурманске. Во всех округах инспекторы следят за порядком на дорогах. Правила перевозки пассажиров, детей, предоставление преимущества пешеходам, тонировка машин, наличие всех документов у водителей, рисунок протектора - в ходе рейда акцент делают, буквально, на всём.

Блиц: "Поднимите, пожалуйста, стекло. Не надо проверять, я знаю. Поднимите, пожалуйста. Не буду, я знаю, что оно тонировано, дайте штраф. - Три и три процента".

Цель подобных мероприятий - не только пресечение нарушений, но и профилактика. Рейды - сотрудники ГИБДД продолжат. Ведь, по словам инспекторов, как показывает практика, автовладельцам, к сожалению, надо ежедневно напоминать о постоянном контроле на дорогах - не только областного центра, но и на территории всего региона.

Инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Игнатович: "За 2 часа работы инспекторов было выявлено 32 административных правонарушения, в соответствии с которыми были составлены административные материалы. Один водитель был доставлен суд за повторное невыполнение законного требования сотрудника полиции".