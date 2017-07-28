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28.07.2017 11:30

Строитель по специальности, созидатель по духу. Сегодня Олегу Найдёнову, народному мэру, исполнилось бы 70 лет

Елена Белкина.

Сегодня вспоминаем Олега Найдёнова. Первый в истории столицы Заполярья всенародно избранный мэр. Любил повторять: "У меня одна партия - партия мурманчан". Ушёл в самом расцвете сил - в 2003-м году, оставив после себя доброе наследство и добрую память. Сегодня Олегу Найденову исполнилось бы 70 лет.
Почетный гражданин города-героя Мурманска, первый избранный мэр заполярной столицы, заслуженный строитель России. Можно и дальше перечислять его звания и награды, но вряд ли это необходимо. Олег Найденов сумел оставить такую память, которая говорит сама за себя. Не даром же называли его мурманчане " народным " мэром. Он действительно таким и был, придя к руководству городом в самое непростое для страны время - в 91-м - отвечал за Мурманск более 10 лет. Добрая улыбка, открытый взгляд и жесткий подход к тем, кто не стремился сделать жизнь горожан лучше. Таким запомнился Олег Найденов всем, кто его знал. Он постоянно занимался вопросами здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорогами, фасадами домов, благоустройством дворов и скверов - чего стоили чиновникам и коммунальщикам одни только "санитарные пятницы". Был открыт и доброжелателен к людям. На работу ходил пешком. Умел выслушать каждого и постараться вникнуть в его проблему. Много сил приложил Олег Петрович, чтобы в Мурманске был построен мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время" и храм "Спас-на-Водах".Имя Олега Найденова - строителя по специальности и созидателя по духу - стало для самого большого города в мире за Полярным кругом синонимом добрых дел.

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