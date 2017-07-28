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28.07.2017 10:45

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в опросе об эффективности российской демографической политики

Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Вопросы, в частности, затрагивают темы эффективности материнского капитала и дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми. Федеральные эксперты уверены, что ответы помогут оценить эффективность мер демографической политики и способствовать их совершенствованию.

Министерство социального развития Мурманской области приглашает жителей региона принять активное участие в опросе.

Сегодня через учреждения социальной поддержки населения Мурманской области семьям с детьми предоставляются 16 видов социальной поддержки как с учетом уровня материального обеспечения семьи, так и независимо от него: шесть выплат осуществляются за счет средств федерального бюджета, десять – за счет областных средств. Федеральные пособия ориентированы на поддержку семьи при рождении и воспитании ребенка до полутора лет и право на их получение не зависит от дохода семьи. Социальные выплаты, установленные на региональном уровне, в большей мере носят адресный характер и предоставляются с учетом уровня материального обеспечения и реальной жизненной ситуации семьи.

Опрос проводится до 10 сентября этого года на сайте Минтруда России. Ссылка на опрос размещена также на сайтеминистерства социального развития Мурманской области.


/ Министерство социального развития Мурманской области /
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