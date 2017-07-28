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28.07.2017 10:15

В Мурманске после поездки в общественном транспорте девушка лишилась мобильника

Елена Ястребова.


Осторожно: карманники в общественном транспорте. В нашей стране стать жертвой "щипачей" может любой человек. Транспорт, рынки, магазины, торговые центры — излюбленные места воришек. Похожий случай произошел и в областном центре. Мурманчанка после поездки в общественном транспорте лишилась мобильника. Она рассказала, что утром собиралась на работу. Телефон, как ей казалось, спрятала в надежное место — в карман куртки. Но это ей не помогло. Хитроумный воришка, стоявший рядом с жертвой, незаметно завладел средством связи. На следующей остановке он неспешно вышел. Потерпевшая обратилась в отдел полиции.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось задержать злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель, ранее несудимый. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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