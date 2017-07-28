Туломский Дом культуры ждет масштабное обновление

Елена Ямаш.

В прошлом году поменяли кровлю. В этом - ремонт фасада здания, которому уже больше 50 лет. Конкурс по выбору подрядчика объявили. Проект подготовили. Облицовка - из фибро-цементных плит. Основную часть финансирования взял на себя областной бюджет, часть - районные и муниципальные деньги. Завершение работ - по плану - к 30 сентября.

Глава муниципального образования с.п. Тулома Максим Сентищев: "Ремонт фасада ДК, у нас в этом году сметная документация 3690 тысяч. Областной бюджет выделил 2800 тыс. С внешней стороны объект будет полностью завершен, и будем приступать внутри, внутри тоже требуется ремонт".