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28.07.2017 09:05

Богатство Кольского Заполярья. В рамках рабочей поездки в Кировск депутат Госдумы Алексей Лященко посетил местной музейно-выставочный центр

Андрей Зайцев.

В рамках рабочей поездки в Кировск депутат Госдумы Алексей Лященко сделал остановку в местном музейно-выставочном центре. Одна из лучших культурно-исторических экспозиций региона - и по содержанию, и по оформлению - востребованная и среди кировчан, и среди гостей города горняков. Музей - в самом центре муниципалитета. Хранит огромную коллекцию камней и минералов, это богатство Кольского Заполярья. Узнать историю и особенности редких экспонатов помогают интерактивные системы центра.
Блиц: "Здесь у нас как раз и отражена эта история, история исследований нашего края, экспедиции. Представлены минералы и есть так же формат игры. Уже полученные знания применить на практике".
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