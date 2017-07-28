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28.07.2017 08:25

В отношении начальника отдела лавинной безопасности и главного специалиста АО «Апатит», обвиняемых в причинении смерти по неосторожности в результате схода лавины в феврале 2016 года, вынесено судебное решение

Кировским городским судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главного специалиста по оперативной работе транспортного управления. Следственными органами СК России по Мурманской области они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели трех мужчин в результате схода лавины в городе Кировске.

Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2016 года обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности при производстве силами АО «Апатит» работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах горы Юкспор, где производился санкционированный спуск снежной массы в защитное противолавинное сооружение (дамбу) в результате чего погибли три человека.
Причиненный преступлением ущерб в общей сумме 6 миллионов рублей возмещен в полном объеме.
Кировским городским судом принято решение в отношении подсудимых о назначении им мер уголовно-правового характера в виде судебных штрафов в размере 130 тысяч рублей. 

СУ СК РФ по Мурманской области
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