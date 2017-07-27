В регионе продолжается рабочая поездка депутата Государственной Думы от Мурманской области Алексея Лященко

Андрей Зайцев.

Очередные встречи состоялись в Кировском и Апатитском районах. В Апатитах своим мнением о том, что необходимо исправить в действующем законодательстве, с депутатом поделился глава администрации города Николай Бова.

Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "Затронули очень животрепещущую тему - неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги. Тоже в этом плане законодательство, с моей точки зрения, должно быть более гибким".

Производственные проблемы обсуждались на объединённом кировском руднике АО "Апатит". Горняки обозначили депутату свою самую острую проблему. Участились случаи отключения электроэнергии. В этом году их было 11. Все обращения, пожелания и предложения депутат намерен детально рассмотреть и дать ответ.

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Лященко: "Те идеи, которые действительно конструктивны, которые помогут муниципалитетам реализовать свои возможности, чтобы сделать жизнь людей более комфортной, конечно, будут приниматься. И будут реализовываться уже поправки к федеральным законам".





