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28.07.2017 08:45

Дворец культуры в Апатитах закрывают на ремонт

Елена Сивонен.

Дом радости - так в Апатитах называют местный Дворец культуры - закрывают на ремонт. На кадрах - новый холл ДК. Задумка дизайнеров и проектировщиков. После воплощения планов в жизнь,  большое, светлое фойе сможет принимать, в том числе, людей с ограниченными возможностями здоровья. Холл расширят за счет переноса металлодетектора. Заменят пол, потолок, витрины. Цена вопроса - 13 миллионов рублей. 9,5 миллионов рублей - из областного бюджета. К работам подрядчики приступят в августе. Закончить обещают осенью.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части МАУ "Апатитский городской Дворец культуры им. В. К. Егорова" Татьяна Горячева: "Начинаем с входного крыльца. Также будет облицовка фасада. Будут заменены витражи на новые, современные. Входная группа заменена".
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