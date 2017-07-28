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28.07.2017 08:37

Печальная статистика. Автоинспекторы Кандалакшского района бьют тревогу

Елена Сивонен.

Автоинспекторы Кандалакшского района бьют тревогу. Водители всё чаще игнорируют правила дорожного движения, не думая о последствиях. Нарушений - больше 250 - это недельная статистика. Растет количество ДТП. 17 - за последние несколько дней. На Лесозаводе лоб в лоб столкнулись две "легковушки". Водитель "четвёрки" не справился с управлением. В результате, в больнице - с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка. Уточняются детали ДТП и на трассе "Кандалакша - Полярные Зори". Машина перевернулась. Водитель, как оказалось, без прав, скрылся. Ему грозит до 15 суток ареста. Более долгий срок - виновнику еще одной аварии, находившемуся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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