Отделение нейрореабилитации и патологии речи Кольской ЦРБ станет большим медицинским центром

Елена Ямаш.

Сейчас в нем оказывают помощь не только жителям Кольского района, но и других муниципалитетов области. Пациенты после инсульта в учреждении начинают в прямом смысле жизнь с чистого листа. Восстанавливают двигательную активность, речь, даже элементарные бытовые навыки. Например, в отделении есть мини-кухня, где пациентов учат простым, на первый взгляд, вещам - открывать водопроводный кран, наливать чай. В планах - разместить на третьем этаже больницы новое оборудование, на его закупку необходимо порядка шести миллионов рублей.

Заместитель главного врача Кольской ЦРБ Светлана Титкова: "В перспективах - дооснащение, открытие дневного стационара. Пациенты смогут приходить днем, получать процедуры и возвращаться домой".







