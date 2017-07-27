Сегодня в Североморске состоялась репетиция парада кораблей, который пройдет в День ВМФ

Елена Ямаш.

На позициях - ракетный подводный крейсер "Верхотурье", атомный "Орел", подлодка "Калуга", БДК, малые противолодочные корабли, тральщики. Всего в военно-спортивном празднике примут участие более 30 кораблей. Гостей и жителей города ждет грандиозное зрелище, демонстрирующее возможности самого молодого и самого мощного флота страны. Одним из ярких эпизодов станет бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. В этом году впервые в параде примет участие механизированная колонна армейского корпуса и соединения морской пехоты. 16 единиц техники. Реактивные системы залпового огня "Град", квадроциклы. Украшение строя - группа бронетанковой техники.







