Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.07.2017 19:10

Сегодня в Североморске состоялась репетиция парада кораблей, который пройдет в День ВМФ

Елена Ямаш.

На позициях - ракетный подводный крейсер "Верхотурье", атомный "Орел", подлодка "Калуга", БДК, малые противолодочные корабли, тральщики. Всего в военно-спортивном празднике примут участие более 30 кораблей. Гостей и жителей города ждет грандиозное зрелище, демонстрирующее возможности самого молодого и самого мощного флота страны. Одним из ярких эпизодов станет бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. В этом году впервые в параде примет участие механизированная колонна армейского корпуса и соединения морской пехоты. 16 единиц техники. Реактивные системы залпового огня "Град", квадроциклы. Украшение строя - группа бронетанковой техники.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.91
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.