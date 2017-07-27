Один из приоритетных для Арктической зоны России проектов - Мурманский транспортный узел - приобретает обозримые очертания

Алексей Елкин.

В Мурманской области возводится первый на Кольском Севере "большой" тоннель на пересечении будущей железнодорожной ветки и действующей автомобильной дороги. Строительство - в рамках развития Мурманского транспортного узла. Этот проект в списке 17 приоритетных для Арктической зоны России.

Хорошо видно, где прокладывается железная дорога. Для нее строятся мосты. Самый большой - через реку Тулома. Уровень заполярных сопок понижается там, где с 2020 года начнут ходить составы. Искусственные врезки в скальную породу до 75 метров. Ветка уйдет на западный берег незамерзающего Кольского залива. К будущим нефтяным и угольным терминалам. Их создание входит в проект развития Мурманского транспортного узла.

Внизу - бывший участок дороги "Кола - Мурмаши". Сегодня его практически не узнать. Водители пользуются объездной. Собственно, на которой мы и находимся, а на прежнем месте возводится автодорожный путепровод тоннельного типа.

Тоннель - длиной более 113 метров. Возводится для безопасности движения и исключения "пробок". Шлагбаумы ставить не придется. Железная дорога пройдет сверху. Две полосы движения для машин - уровнем ниже. Объект такого типа и масштаба в Мурманской области появится впервые.

Главный инженер строительно-монтажного поезда филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Сергей Воробьев: "Начали мы его в сентябре 2016 года. И объект у нас, в принципе, на 70% готов".

Главный инженер филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Мурад Магомедов: "Планируем завершить работы по сооружению данного тоннеля к концу года. И переключить, естественно, движение автомобилей по тоннелю".

Компания-подрядчик - северная, хорошо известная успешным завершением грандиозных строек на Ямале. Тоннель возводят, в основном, специалисты из Ульяновска. Илья Туаев - "звеньевой". Трудится вахтами. Работает - 45 суток, месяц отдыхает.

Бригадир филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Илья Туаев: "Бригада прекрасная. Ребята работают. Монтажники, арматурщики у нас здесь. Плотники. Подсобные рабочие даже есть. Красота, что еще можно сказать. Природа прекрасная. Люди отличные. Ну и работа идет. Интересная работа".

Производитель работ филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Александр Демченко: "Тоннель разбит на 3 участка. Т. е. уже фактически 2 участка в 100% готовности".

Проект развития Мурманского транспортного узла входит в число 17 приоритетных для Арктической зоны России. Порт - единственный в стране, обеспечивающий круглогодичную навигацию за полярным кругом, становится крупным логистическим центром Северного морского пути.









