Больную семгу из Колы изучают столичные ихтиологи. Подтвердят ли исследования же установленный диагноз?

Светлана Деменева.

Ветеринары отправили в столичный институт ихтиологии несколько экземпляров больной семги, выловленной в реке Кола. Исследования должны еще раз уточнить диагноз. И ответить на главный вопрос- что за болезнь третий год подряд убивает рыбу в реках Кола и Тулома.

Больную рыбу в реке не надо специально искать. Она вся плавает близко к поверхности воды. Вялая, покрыта наростами - практически не может сопротивляться.

Сотрудники ветеринарной службы рузы на реке Кола в Магнетитах проверяют 6 раз в неделю. Заграждения позволяют оценить ситуацию и понять - сколько рыбы заходит в этом месте. Здоровая уходит дальше - больную, как говорят здесь, снимают.

Начальник рыбоводно-мелиоративной станции Ярослав Меренков: "Каждый день перед подъемом производится чистка полотна - ребята ходят по этому крылу. По второму крылу убирают отход, который начался с 15 июля".

Этой ночью у ветеринаров особая миссия - рыбу нужно отобрать на пробы в институт ихтиологии в Москве. Прямиком с речки Наталья Калинина едет в аэропорт. Звучит как каламбур, но больная семга должна быть "свежей", чтобы сразу взяли пробы.

Начальник отдела физиологии и болезней рыб и объектов аквакультуры Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Калинина: "Мы выводы делать никакие не спешим. Где же она заражается, и кто виноват и что делать - извечные вопросы пока стоят, и пока мы не можем на них ответить".

Впервые о дермальном некрозе семги как о серьезной проблеме, заговорили три года назад. Болезнь эта изучена плохо. По тем данным, которые были, вспышка заболевания исчезает у рыбы в течение 2-3 лет. Но на Кольском Севере это не происходит. Хотя в реках Кола и Тулома возбудителей инфекции не обнаружено.

Исследования могут подтвердить окончательный диагноз, но останется главный вопрос - где, по дороге в реки, рыба может подхватить болезнь. Специалисты говорят о необходимости морских исследований и комплексной научной программы, которой пока нет.





