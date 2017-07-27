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27.07.2017 18:40

Активисты ОНФ проверили работу подразделения первой мурманской поликлиники на Шмидта. Какие проблемы выделили?

Елена Белкина.

Сегодня активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Народная оценка качества" проверили работу подразделения первой мурманской поликлиники, расположенного на улице Шмидта. Проблемы, характерные для многих медицинских учреждений, здесь осложняются тем, что старое здание не полностью соответствует сегодняшним стандартам Минздрава России. Поэтому с большими трудностями решается вопрос с организацией доступной среды для инвалидов. Средства на ремонт в этом году не выделены. Штат специалистов укомплектован на 67%. При объединении поликлиник создана система взаимозаменяемости узких специалистов.
Врач-невролог Александр Драгун: "Когда мы отладим правильную работу - как она должна быть по сегодняшней нормативной базе, это, конечно,будет лучше. Потому что, допустим, невролог ушел, к примеру - я говорю по своей специальности - из Шмидта в отпуск, то она может спокойно обратиться через колл-центр в другую поликлинику, допустим, в поликлинику №3 на Лобова, там, где есть этот специалист. То есть, без специалиста поликлиника не останется, его можно найти всегда".
Активисты ОНФ пообщались с пациентами. С утра единственная очередь - на сдачу анализов. Поликлиника на Шмидта обслуживает 13 с половиной тысяч мурманчан. Самая дефицитная специальность - терапевт. В этом году заключен контракт с 5 выпускниками Петрозаводского университета. Теперь по распоряжению российского Минздрава 60% докторов, закончивших вузы, должны будут сразу без интернатуры 3 года отработать в поликлиниках и приемных покоях больниц, что должно снизить остроту кадровой проблемы для страны. В завершении проверки участники проекта попросили пациентов заполнить анкету и оценить качество медицинской помощи.
Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Зубко: "Эта поликлиника у нас первая, но не единственная в нашем посещении. Мы запланировали - я думаю, скорее всего с началом учебного года - другие поликлиники, в том числе, и детские. Я думаю, проблемы будут все одинаковы. Это сложность записаться к узким специалистам, это большие очереди. Мы понимаем, что во многих учреждениях есть кадровый дефицит. Будем надеяться, что с помощью руководства учреждений данные проблемы будут решаться".
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