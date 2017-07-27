Стройка — народная, рабочие - волонтёры. В Колвице завершается строительство православной часовни Николая Чудотворца

Елена Сивонен.

Возведение часовни Николая Чудотворца в Колвице выходит на финишную прямую. Объект уже заводят под крышу, устанавливают маковку - купол.

Стройка - народная, рабочие - не профессионалы, волонтёры, чаще местные жители. По зову сердца - это их слова. Сбор ежедневно, в полдень, у часовни. Каждый со своим инструментом - у кого что есть.

Деревянную православную святыню возводят третий год. Не только силами, но и средствами исключительно добровольцев. Пожертвования даже из Карелии и Санкт-Петербурга. Трудников, как их здесь называют, впишут в историю Колвицы, списки разместят в часовне.

Глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов: "На мой взгляд, это символ того, что и на кандалакшской земле и, возможно, в стране в целом есть все-таки тяга к возрождению исторических, генетических корней и тяга к тому, чтобы наши потомки не забывали историю, не забывали наших предков".

Часовня Николая Чудотворца, самого почитаемого святого Русского Севера, покровителя поморов венчает масштабный проект - "Память Колвицы". Начали его в 2015. Установили камень-обелиск, мемориальные плиты. На них имена 50 колвичан, которых забрала война.

Руководитель проекта "Мемориальный комплекс "Память Колвицы" Людмила Александрова: "Это очень трогательно, когда люди приходят и находят имя своего родственника. Вот, был мальчик, говорит: "Ой, а это мой дедушка, он был летчиком", и начинает рассказывать о своем деде. Мне кажется, это самое ценное".

Сегодня часовню заводят под крышу. И уже устанавливают маковку - купол. Чин освящения - в сентябре. В дни 73-й годовщины завершения боев на Кандалакшском направлении. Еще раз вспомнят героев Колвицы, тех, кто воевал и погиб на фронтах Великой Отечественной войны. За упокой поставят свечки уже в новой часовне.







