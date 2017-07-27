Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк поздравила с рождением шестого ребенка жительницу Североморска Наталью Слюсаренко. Как рассказала женщина, она сама родилась в Североморском роддоме, здесь же родила всех шестерых детей. В роддоме она всегда получала высокопрофессиональную медицинскую помощь и доброжелательную поддержку персонала.



Инна Погребняк отметила, что в Мурманской области для многодетных семей действует широкий комплекс мер социальной поддержки, которые предоставляются как в зависимости от уровня семейного дохода, так и без условий.



Независимо от дохода семье предоставляются единовременное пособие при рождении ребенка в размере 22 890 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 8 583 рубля, сертификат на региональный материнский (семейный) капитал – 121 612 рублей, а также земельный участок. Ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьями при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составляет 16 130 рублей, ежемесячное пособие на детей – 981 рубль на каждого ребенка, оказывается адресная государственная социальная помощь, предоставляется ежемесячная коммунальная выплата и субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.



В Мурманской области ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, включающие в себя тесное взаимодействие на всех этапах оказания акушерско-гинекологической и педиатрической медицинской помощи, строгое соблюдение маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных высокой группы риска, постоянное повышение квалификации врачей. В 2016 году коэффициент младенческой смертности в регионе снизился на 35%.



Акушерское отделение Центральной районной больницы ЗАТО г.Североморск является учреждением I уровня оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, оно введено в эксплуатацию с 2006 года после масштабной реконструкции. Отделение практически полностью укомплектовано кадрами и обеспечено необходимыми материально-техническими ресурсами.



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