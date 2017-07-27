Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.07.2017 17:55

В Мурманской области для многодетных семей действует широкий комплекс мер социальной поддержки

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк поздравила с рождением шестого ребенка жительницу Североморска Наталью Слюсаренко. Как рассказала женщина, она сама родилась в Североморском роддоме, здесь же родила всех шестерых детей. В роддоме она всегда получала высокопрофессиональную медицинскую помощь и доброжелательную поддержку персонала.

Инна Погребняк отметила, что в Мурманской области для многодетных семей действует широкий комплекс мер социальной поддержки, которые предоставляются как в зависимости от уровня семейного дохода, так и без условий.

Независимо от дохода семье предоставляются единовременное пособие при рождении ребенка в размере 22 890 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 8 583 рубля, сертификат на региональный материнский (семейный) капитал – 121 612 рублей, а также земельный участок. Ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьями при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составляет 16 130 рублей, ежемесячное пособие на детей – 981 рубль на каждого ребенка, оказывается адресная государственная социальная помощь, предоставляется ежемесячная коммунальная выплата и субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Мурманской области ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, включающие в себя тесное взаимодействие на всех этапах оказания акушерско-гинекологической и педиатрической медицинской помощи, строгое соблюдение маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных высокой группы риска, постоянное повышение квалификации врачей. В 2016 году коэффициент младенческой смертности в регионе снизился на 35%.

Акушерское отделение Центральной районной больницы ЗАТО г.Североморск является учреждением I уровня оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, оно введено в эксплуатацию с 2006 года после масштабной реконструкции. Отделение практически полностью укомплектовано кадрами и обеспечено необходимыми материально-техническими ресурсами.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.91
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.