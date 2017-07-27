Заместитель губернатора Роман Дурягин провел заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области

Под руководством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области.



На заседании были подведены предварительные итоги реализации программ комплексного развития моногородов и программ повышения качества городской среды.



Члены рабочей группы проанализировали достижение установленных на федеральном уровне целевых значений показателя по созданию рабочих мест, несвязанных с деятельностью градообразующих предприятий, и ход реализации мероприятий по благоустройству территорий моногородов. С соответствующими докладами выступили представители администраций моногородов. По итогам полугодия создано 613 рабочих мест. Все муниципальные образования приступили к реализации программы «Пять шагов благоустройства». Например, в Заполярном начата работа по созданию парка новых возможностей, в Кировске, Оленегорске и Ревде будут установлены спортивные площадки для сдачи норм ГТО, в Мончегорске – восстановлен фонтан на улице Стахановская, в Никеле – площадка семейного отдыха StreetWorkout.



Также обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Кировск». Глава администрации моногорода доложил об итогах работы по привлечению инвесторов. В ходе заседания обсуждены вопросы наиболее важные для инвесторов, намеревающихся получить статус резидента.



По итогам совещания Роман Дурягин поручил региональным исполнительным органам власти оказать содействие в решении имеющихся проблемных вопросов.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /





