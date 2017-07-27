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27.07.2017 16:30

Работа выполнена на 70%! На участке трассы Кола - Мурмаши продолжается возведение автодорожного путепровода тоннельного типа

Алексей Елкин.

Строительство - в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла. Задача - проложить железную дорогу, протяженностью 46 километров, на западный берег незамерзающего Кольского залива, где запланировано создание нефтяных и угольных терминалов. Грузовые составы к ним будут следовать над автомобильной дорогой, которая пройдет через тоннель длиной более 113 метров. Сегодня водители пользуются "объездной", но уже в обозримой перспективе смогут "опробовать" обновленный участок. Объект такого типа и масштаба в Мурманской области возводится впервые.
Главный инженер филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Мурад Магомедов: "Все работы на данном объекте как, в целом, на нашем проекте идут в строгом соответствии с календарным графиком производства работ. Планируем завершить работы по сооружению данного тоннеля к концу года. И переключить, естественно, движение автомобилей по тоннелю".
Сейчас уже хорошо видно, где прокладывается железная дорога. Для нее строятся мосты. Самый большой - через реку Тулома. Проект развития Мурманского транспортного узла входит в число 17 приоритетных для Арктической зоны России. Компания-подрядчик - северная, хорошо известная успешным завершением грандиозных строек на Ямале. Тоннель возводят, в основном, специалисты из Ульяновска. Трудятся вахтами. Работают 45 суток, месяц отдыхает.
Бригадир филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Илья Туаев: "Бригада прекрасная. Ребята работают. Монтажники, арматурщики у нас здесь. Плотники. Подсобные рабочие даже есть. Красота, что еще можно сказать. Природа прекрасная. Люди отличные. Ну и работа идет. Интересная работа".
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