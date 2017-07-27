Зарисовки будущих произведений, посвящённые северной природе. В Кандалакше проходит пленэр участников художников Северо-Запада России

В Кандалакше проходит пленэр участников художников Северо-Запада России. Почти две недели мастера будут работать на берегу Белого моря в окрестностях Кандалакши и Умбы и увезут с собой зарисовки будущих произведений, посвящённые северной природе.

Легкими взмахами кисти пустой белый холст оживает и становится настоящим произведением искусства. Крутые пороги, бурное течение и колоритные пейзажи кандалакшской природы пишут участники пленэра художников Северо-Запада, который проходит в нашем городе. География мастеров достаточно обширна: от Москвы и до Калининграда, ну и, конечно же, местные виртуозы.

Заслуженный художник РФ Виталий Бубенцов (г. Мурманск):

"Для нас может быть это не в новинку, мы тут и раньше бывали. Но когда со своими коллегами встречаешься из разных мест, очень интересно увидеть, как они предвидят наш Север своими глазами, потому что в каждом городе своя какая-то школа — сложившиеся. И это очень интересно, что Север многолик".

Почти две недели 25 художников будут работать на берегу Белого моря в окрестностях Кандалакши и Умбы, и увезут с собой зарисовки будущих произведений, чтобы позднее представить их на межрегиональной выставке "Российский Север". Поэтому наш город не случайно выбран местом проведения пленэра.

Заслуженный художник РФ Виталий Бубенцов (г. Мурманск)

"В позапрошлом году мы были на Баренцовом море, в Териберке, чтобы показать наш контраст, какой наш Кольский полуостров богатый, что все мы можем похвастаться и Баренцевым морем, и Белым. И климат совсем другой - там более суровое место, а здесь уже ближе к средней полосе. И поэтому это очень интересно будет увидеть на выставке".

До открытия выставки еще целый год, но любителям живописи не стоит отчаиваться, увидеть работы художников можно будет 3 августа в Доме культуры Умбы и 4 августа в музее истории Кандалакши. Насладиться творчеством мастеров сможет каждый, кого также пленит красота северной природы, также как и участников пленэра.

Художник Анастасия Платно (г. Москва): "На самом деле, здесь красивые пейзажи и замечательно куском можно закомпоновать, и панораму. То есть это могут быть не какие-то замечательные архитектурные шедевры. Во-первых, природа. А во-вторых, тут гармония ритмов, старых домов, новых домов, колористические потрясающие богатство".

Кандалакша – поистине уникальное место для художников благодаря не только своим красотам, но и географическому положению. Пока на нашей широте белые ночи, а значит у пленэристов есть достаточно времени для творческой работы.