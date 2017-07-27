Комитет по труду и занятости населения Мурманской области продолжает реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.



В 2017 году запланировано оборудовать не менее 80 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на эти цели из средств областного бюджета выделено 4,8 млн рублей. В настоящее время ведётся приём заявок на участие в очередном конкурсе на получение гранта. Заявки принимаются до 22 августа.



Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов в рамках состоявшегося в комитете «круглого стола» специалисты ведомства обсудили с работодателями и представителями кадровых служб предприятий и организаций Мурманска, Североморска и Кольского района. На встрече были также затронуты вопросы участия работодателей в конкурсах на получение гранта на оборудование рабочих мест для инвалидов, аренды квотируемых рабочих мест у других работодателей, включая организации, где более половины штатной численности работников составляют инвалиды.



/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /